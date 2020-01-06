2020/01/06 | 19:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي كنتُ قد قلتُ في تصريح متلفز للجزيرة، في نهار الليلة التي وجَّهَت فيها #واشنطن ضربة جوية قرب #مطار_بغداد الدولي، بما معناه، أن المحور الموالي لإيران سيسقُط سقطَةً رهيبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريوهات مستقبل العراق.. سقطةٌ رهيبة لأحزاب طهران تلوّح في الأفق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريوهات مستقبل العراق.. سقطةٌ رهيبة لأحزاب طهران تلوّح في الأفق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).