ما بين خيارات الامريكي وخيارات المقاومة..كيف سيكون المشهد الميداني؟

2020/01/06 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح المحلل السياسي تركي صقر في حوار مباشر مع قناة العالم من دمشق ضمن ي تغطية خاصة باستشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد...

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