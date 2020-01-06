2020/01/06 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، تأثر الاقتصاد العراقي بالقرار الذي صدر من مجلس النواب حول انهاء التواجد العكسري الاجنبي، مؤكدا على الالتزام باتفاقية الاطار الستراتيجي (العراقية - الاميركية).وذكر رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان صحفي ان "اتفاقية الإطار الاستراتيجي (العراقية - الاميركية) التي اقرت سنة 2008 مازالت سارية المفعول ونحن ملتزمون بها و لن تتأثر بالقرار الذي صدر من البرلمان يوم امس كونه ركز على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي فقط و بجدول زمني تعده الحكومة العراقية وفق جاهزية قواتنا المسلحة وتقديرات القيادة العامة و بالتنسيق مع تلك الدول بما لا يوثر على طبيعة علاقاتنا معها".وأضاف الجبوري، ان "مهمة وجود هذه القوات قد انتهى بعد القضاء على دولة الخرافة الداعشية، لذا لا قلق من أي تدهور في الوضع الاقتصادي".واوضح، "نحن على تواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع و حريصون على الابقاء على العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، وبما يخدم مصلحة بلادنا من الناحية الامنية و الاقتصادية".وتابع، ان "هنالك عقودا استثمارية كبيرة بين البلدين في قطاعات مهمة وستراتيجية تمس الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: اتفاقية الاطار الستراتيجي سارية المفعول) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: اتفاقية الاطار الستراتيجي سارية المفعول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).