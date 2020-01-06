ترامب يتعهد: إيران لن تملك سلاحاً نووياً

2020/01/06 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، بأن إيران لم تملك سلاحاً نووياً في المستقبل، رداً على إعلان السلطات الإيرانية أنها لن تلتزم بعد الآن بأي قيد مفروض على تخصيب اليورانيوم.وغرّد ترامب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، من دون أن يردفها بتغريدة أخرى توضح الغاية من هذا التهديد.وكانت السلطان الإيرانية قد أعلنت أمس الأحد، وقالت الحكومة الإيرانية، في بيان، إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وحجم اليورانيوم المخصب وعدد اجهزة الطرد المركزي".وأكدت "من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية"، مشيرة إلى "مواصلة التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".​​​​

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