2020/01/06 | 19:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي مدينة بلد الصمود بمحافظة صلاح الدين، الاثنين، مجلس عزاء للقادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهما .المجلس شهد حضور مختلف شرائح المجتمع في بلد من شيوخ عشائر وسياسيين ونخب ثقافية، فضلا عن تواجد جموع غفيرة من الاهالي الذي حرصوا على تقديم العزاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اهالي بلد يقيمون مجلس عزاء على أرواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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