2020/01/06 | 19:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي بفيديو مسرب: المجتمع الدولي سيوقف تعامله المالي مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي بفيديو مسرب: المجتمع الدولي سيوقف تعامله المالي مع العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي بفيديو مسرب: المجتمع الدولي سيوقف تعامله المالي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).