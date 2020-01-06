2020/01/06 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي يبلغ السفير الأميركي ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الاجنبية

يتبع ...............





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