2020/01/06 | 19:40 - المصدر: السومرية نيوز

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رئيس الجمهورية يؤكد على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات

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