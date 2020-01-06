ألمانيا تعلن التزامها بقرار العراق المتعلق بإنهاء وجود القوات الأجنبية

2020/01/06 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الألمانية، التزامها بتطبيق قرار العراق الخاص بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وذكرت الحكومة في بيان، انها توافق على ما أقره البرلمان العراقي، بشأن انهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيه، وستشرع بسحب قواتها من البلاد.

ومن الجدير بالذكر ان ألمانيا تشارك بمهام تدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، بقوات يبلغ عددها نحو سبعمئة جندي، في إطار جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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