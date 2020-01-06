بلاغ عراقي لواشنطن عبر سفيرها ببغداد: لن نزلق للحرب وانسحاب القوات الأجنبية سيكون بهذه الألية

2020/01/06 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الاثنين، السفير الأميركي ببغداد ماثيو تولر، ان العراق يبذل جهداً لمنع الانزلاق للخرب المفتوحة.ونقل بيان لمكتب عبد المهدي خلال لقائه تولر، تأكيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، […]

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