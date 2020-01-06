الوطني الكردستاني: الأحزاب الشيعية تعيد سيناريو صدام ..الشعب سيحرق الأخضر واليابس

2020/01/06 | 20:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد الاتحاد #الوطني_الكردستاني، اليوم الإثنين، أن الأحزاب الشيعية تتحمل جميع ما سيحصل للعراق جراء قراراتها الانفرادية إرضاءً لإيران.وقال القيادي في الحزب، آرام جباري، في اتصال […]

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