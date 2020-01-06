ماذا قال عبدالمهدي لـبلاسخارت خلال استقباله اليوم؟

2020/01/06 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي، وان تكون مبنية على ...

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