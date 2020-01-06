"سنعمل عن قرب مع حكومة العراق".. الناتو يدعو إيران إلى تجنب الاستفزازات

2020/01/06 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين "إن الناتو لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، إذ عبر ممثلو الدول الأعضاء عن قلقهم من أنشطة إيران النووية والصاروخية.

ودعا بعد اجتماع استثنائي لـ "الناتو" على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة في الشرق الأوسط، إيران إلى تجنب "العنف والاستفزازات".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو يدين تصعيد إيران ودعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط.

وحول تعليق عمليات تدريب القوات العراقية، قال "جمدنا عملية التدريب في العراق ونركز على حماية عناصرنا، وسنستمر بالعمل عن قرب مع الحكومة العراقية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا" وكان قد قال الأحد أن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".

وكان البرلمان العراقي دعا، الأحد، الحكومة إلى "إنهاء وجود أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ "إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.

وتأتي هذه التطورات عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني رفقة القيادي بالحشد أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية قرب مطار بغداد الجمعة.

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