صالح يؤكد على منع تحول العراق لساحة تصفي حسابات دولية

2020/01/06 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على أهمية الحيلولة دون تحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن صالح "استقبل في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحثا الأوضاع الأخيرة".وأكد الجانبان على "دعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية".وشددا أيضاً على "أهمية تدارك الأزمات الراهنة وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني"، مضيفاً أنه "تمت الإشارة إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية".

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