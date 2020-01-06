عبد المهدي ونظيره البريطاني يبحثان خروج القوات الأجنبية والحرب على الإرهاب

2020/01/06 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، ونظيره البريطاني قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسن، وشرح ئيس مجلس الوزراء حيثيات الأمور وتسلسل الأحداث وقرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية".وأكد عبد المهدي، بحسب البيان "حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة، وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون ايجابية وعدم السماح بتحويل ارض العراق الى ساحة للصراعات، وأهمية إستمرار التعاون الدولي ضد داعش".فيما اكد رئيس الوزراء البريطاني "تعاطفه الكبير مع العراق وتفهمه للصعوبات التي يواجهها، والتزام المملكة المتحدة الكامل بإحترام أمن واستقرار وسيادة العراق وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبته بزيارة العراق"، داعيا الى "العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد".

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