استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

2020/01/06 | 20:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت وسائل إعلام، الاثنين، باستقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

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