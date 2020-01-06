الخارجية الاميركية: قواتنا قدمت تضحيات من أجل ان يكون العراق مستقراً ومن مصلحته أن نبقى

2020/01/06 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، أن العراق لن يسمح بتحويل أراضيه الى ساحة للصراعات.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس

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