2020/01/06 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن وفقاً لصحيفة الانتباهة في 30 ديسمبر 2019، قَتَلَ الإثيوبيُّون امرأةً سُودانِيَّةً (داخل السُّودان)، وطَالَبَ الأهالي والي القضارف بحمايتهم من تعديات الإثيوبيين (المُستمرَّة)، الذين تَزَوَّدوا بالأسلحة الثقيلة وتَوَطَّنوا في الأراضي السُّودانِيَّة، ومنعوا مياه الشُرْبِ والرعي عن المُواطنين (السُّودانيين).وفي ذات السياق، ذَكَرَت صحيفة الراكوبة في 3 يناير 2020، أنَّ الإثيوبيّين نَهَبوا 200 رأس ماشية......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فيصل عوض حسن - مَتَى يحسِم السُّودان التعدِّيات الإثيوبيَّة ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فيصل عوض حسن - مَتَى يحسِم السُّودان التعدِّيات الإثيوبيَّة ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).