تيسير حسن ادريس - ثورة 19 ديسمبر اكْتِناز الوعي الجماهيري وضُمُور الزيف النخبوي

2020/01/06 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_حسن_ادريس المبتدأ: -عندما يفقد المناضل الثوري القدرة على الحلم، يفقد أعز ما يملك، ويضطر للنزوع نحو أفق الإصلاح المحدود.والخبر: -(1)قد أدبر عام على انفجار بركان الثورة السودانية الثالثة، التي أطاحت بأحد أبشع نظم الاستبداد العقائدي في المنطقة، ولا تزال العديد من الصعوبات والعقبات تعترض طريق الوصول إلى الغايات التي ابتغاها الشعب السوداني من ثورته؛ ولكن رغم ضخامة التحديات، وعظم المعضلات التي تن......

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