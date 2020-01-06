2020/01/06 | 20:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، السفير الامريكي في العراق السيد ماثيو تولر ، وجرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية .وأكد رئيس مجلس الوزراء في بيان وتلقته وكالة صدى على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يستقبل السفير الامريكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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