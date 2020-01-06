عبد المهدي للسفير الاميركي :قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع

2020/01/06 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الاجنبية.

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