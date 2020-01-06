الحكومة البريطانية: نحترم سيادة العراق وتصويت البرلمان جاء من طيف واحد

2020/01/06 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليسون كينغ، ان بلادها تنتظر قرار نظيرتها العراقية، لمعرفة موقفها من مطالبة البرلمان العراقي، بمغادرة القوات الأجنبية أراضي البلاد.

وأوضحت كينغ، ان وجود القوات البريطانية ضمن قوات التحالف، جاء لمحاربة خطر داعش، الذي قالت انه لا يزال يشكل تهديداً أمنياً للعراق والمنطقة والعالم، مبينة ان بريطانيا تحترم سيادة البرلمان والحكومة العراقية، لكنها يجب أن تحذّر من التهديد الذي لا يزال يمثله التطرّف.

ولفتت الى ان قرار البرلمان العراقي لا يمثل الحكومة العراقية بنسبة مئة بالمئة، وان على الأخيرة أن ترد على طلب برلمانها، منتقدة في الوقت ذاته، تصويت طيفٍ واحدٍ بالبرلمان العراقي، للمطالبة بخروج القوات الأجنبية من البلاد، لأن المفترض ان يمثل البرلمان جميع أطياف الشعب العراقي، على حد تعبيرها.

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