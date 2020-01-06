عبد الكريم خلف: الضربات الأميركية الأخيرة حماقة غير مبررة وسليماني كان ضيفاً

2020/01/06 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض عقوبات على العراق، بالقول، إن الضربات الأميركية الأخيرة حماقة غير مبررة.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن تهديد ترمب بالعقوبات غير صحيح، مضيفاً ان الضربات الأمريكية الأخيرة حماقة لا يمكن السكوت عنها.

وتابع، ان الأميركيين قاموا بعمليات فردية دون علم القيادة العامة للقوات المسلحة، مبيناً ان سليماني كان ضيفاً ولا يمكن استهدافه لأن وجوده شأن عراقي، موضحا، ان العراق يعمل على إعداد آلية لإخراج القوات الأجنبية من أراضيه، مشيرا الى ان العراق سيتعاون مع الأميركيين اقتصادياً، والتحالف الدولي سيبقى للتدريب والتسليح والمشورة، فيما ستخرج القوة القتالية.

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