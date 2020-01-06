عادل عبد المهدي للسفير الأمريكي: ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية

2020/01/06 | 20:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال استقباله السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية، فيما جرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية.وأكد عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة

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