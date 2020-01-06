عبد المهدي يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ أنسحاب القوات الأجنبية من العراق

2020/01/06 | 20:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحث رئيس مجلس الوزراء (المستقيل) عادل عبد المهدي مع السفير الامريكي في العراق، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الامريكية من العراق.وقال مكتب رئيس الوزراء ان عبد المهدي ابلغ ماثيو تولر بـ”ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس […]

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