صالح يؤكد لبلاسخارت على حماية سيادة العراق وتبني إصلاح مؤسسات الدولة

2020/01/06 | 20:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على دعم استقرار العراق وحماية سيادته وتبني إصلاح مؤسسات الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأضاف إنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على دعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية، والتأكيد أيضاً على أهمية تدارك الأزمات الراهنة وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني".

وتابع "كما تمت الإشارة إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية".

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