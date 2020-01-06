ميركل تؤكد لعبدالمهدي ضرورة السعي لتجنب الحرب ودرء مخاطرها على الأمن والسلم العالميين

2020/01/06 | 20:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، ضرورة السعي لتجنب الحرب ودرء مخاطرها على الأمن والسلم العالميين خفض التصعيد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي ، تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، تركّز على بحث التطورات الأمنية والأزمة الحالية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم وموقف الحكومة والبرلمان العراقي المتمثل بإنسحاب القوات الأجنبية وحفظ سيادة العراق والتصعيد الحاصل في ضوء الأزمة الحالية".

واعربت المستشارة الالمانية عن دعمها "لأمن العراق واستقراره ، واهمية استمرار التعاون بين العراق ودول الاتحاد الاوربي لمكافحة الارهاب ، وضرورة السعي لتجنب الحرب ودرء مخاطرها على الأمن والسلم العالميين والعمل على خفض التصعيد ".

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