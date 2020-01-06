2020/01/06 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس منطقة كردستان في العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين رسالة تعزية الى قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد على خامنئي في استشهاد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يبعث برسالة الى قائد الثورة الاسلامية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يبعث برسالة الى قائد الثورة الاسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).