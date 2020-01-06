رويترز: إنتاج نفط أوبك يهبط في كانون الأول وسط التزام العراق ونيجيريا بالتخفيضات

2020/01/06 | 20:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في كانون الأول الماضي في ظل مزيد من الالتزام من جانب نيجيريا والعراق بالتخفيضات التي جرى التعهد بها وزيادة التخفيضات من جانب السعودية أكبر المصدرين قبيل اتفاق جديد للحد من الإنتاج.

وفي المتوسط، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها 14 دولة 29.50 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بحسب المسح.



يقل ذلك بمقدار خمسين ألف برميل يوميا عن القراءة المعدلة لشهر تشرين الثاني.

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