الخالدي يحذر من تداعيات سلبية خطيرة للقرارات

2020/01/06 | 20:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، اليوم الاثنين، من تداعيات سلبية خطيرة جراء القرارات الانفعالية الفردية المتسرعة لمجلس النواب، مشيراً الى أن قرار اخراج قوات التحالف الدولي سيكون له مردودات سلبية كبيرة وخطيرة تنعكس على الوضع العراقي.وقال الخالدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعيدا عن الاسباب والدوافع التي ادت الى الاستعجال باصدار القرار البرلماني باخراج القوات الاجنبية التي كانت الداعم الاقوى في الحرب ضد الارهاب وتوفير الضمان والبيئة الامنة لعمل الشركات النفطية والاستثمارية الاجنبية في العراق، فاننا نعتقد ان الالية التي تمت فيها تلك الخطوة لا تمت باي صلة الى الشعارات والمزايدات المستمرة بان العراق لكل العراقيين بعدما تفرد طرف واحد بقرار مصيري يمس كل العراق من شماله الى جنوبه".واضاف ان "رئيس مجلس النواب اشار بكل وضوح الى اهمية احتساب النصاب القانوني للجلسة لوجود شكوك بعدم اكتماله"، لافتا الى ان "التحديات التي تواجه العراق كبيرة جدا وخطر داعش ما زال مستمرا والمعادلة الاقليمية والصراعات التي تحيط بنا يقابلها هشهشة القدرة العسكرية العراقية جميعها امور تجعلنا اول الخاسرين في هذه المعركة التي ارادت اطراف زجنا فيها خارج ارادة جميع المكونات وممثليهم ودون ادنى مصلحة او منفعة للعراق فيها من قريب او بعيد".واكد الخالدي، ان "العراق بقدراته الامنية والعسكرية المتواضعة لن يستطيع تقديم اي ضمانات للشركات والمنظمات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار لحمايتها بحال رفع ضمانة التحالف الدولي بهذا الملف مايجعلنا نخسر كل جهود الاعمار للبنى التحتية والخدمات التي خرج الشعب العراقي للمطالبة بها"، مشددا على ان "القرار كان فردي من طرف واحد وباقي القوى السياسية غير معنية بهكذا قرارات تصدر دون المشاورة مع الشركاء بالوطن".

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