بعد اقالة الحكومة.. دعوات لتظاهرة مليونية ضد البرلمان الجمعة المقبلة

2020/01/06 | 20:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديبدو ان الدور الان جاء على البرلمان، فقد وجه ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتظاهرات مليونية لاقالة مجلس النواب، في العاشر من الشهر الحالي، بسبب فشل النواب في التمثيل الحقيقي للشعب، واقرار مطالب المتظاهرين.انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة امس، وبعد الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تداعيات الغارات الجوية الامريكية على مواقع الحشد وقياداته خلال الايام العشرة الماضية، وصوت على اخراج القوات الاجنبية ومنعها من استخدام الاجواء العراقية، بالاضافة الى تقديم شكوى رسمية الى الامم المتحدة يسبب انتهاك الغارات للسيادة العراقية، انطلق هاشتاغ عراقي (#البرلمان_العراقي_لايمثلني) في موقع "تويتر"، تابعتها "كلكامش برس".فقد كتب حسن "يوم 10/1/2020 نُعيد زخم التظاهرات، لا يهمنا لمن تتبع الأحزاب وبرلمانها وحكومتها، سنسقطهم جميعهم بثورتنا السلمية (أملنا بالله وثورتنا ولا نتبع لأحد)".وتقول دعاء "يگولون امريكا خرقت السيادة بس من ميليشيات ايران تقصف مواقع وتكسر سفارات هذه مو خرق سيادة مثلا؟ من تكون ضد امريكا كون ضد ايران همات".يذكر ان التظاهرات في العراق انطلقت في الاول من تشرين الاول 2019 في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وقتل فيها اكثر من 500 متظاهر وجرح الالاف، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد، ووقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق.يذكر ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن يوم الجمعة المصادف 29/11/2019 استقالته من الحكومة الاتحادية وتقديمها الى مجلس النواب لغرض سحب الثقة من الحكومة.

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