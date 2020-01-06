فيديو مسرب لـ “الحلبوسي”.. بشأن الوجود الأمريكي في العراق

2020/01/06 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سربت اليوم الاثنين مداخلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التي طلب قبلها قطع البث الاعلامي المباشر يوم الأحد أثناء التصويت على قرار انهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

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