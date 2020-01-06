روحاني محذراً ترامب: من يذكر الرقم 52 عليه ان يتذكر الرقم 290.. الامة الايرانية لا تُهدد

2020/01/06 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حذر الرئيس الايراني حسن روحاني، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن تهديد الاخير للمواقع الايرانية الـ 52 موقعا.

وقال روحاني في تغريدة له على تويتر، "يجب على من يشير إلى الرقم 52 (عدد مواقع ايران) أن يتذكر الرقم 290 وهو عدد القتلى بالرحلة الجوية التي اسقطتها البحرية الاميركية".

وخاطب، ترامب بالقول: "لا تهدد الأمة الإيرانية أبدًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الاسبوع الماضي، إيران باستهدافها في الداخل إذا حاولت الرد على قتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، باستهداف أي أمريكيين أو أصول أمريكية.

وغرد ترامب عبر صفحته على " تويتر " ، قائلا: "تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام بعد أن خلصنا العالم من زعيمهم الإرهابي، الذي قتل قبل فترة قصيرة مواطنا أمريكيًا، وأصاب آخرين بجروح خطرة، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين في الآونة الأخيرة".وأضاف ترامب في تغريدته : "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لتنفيذ ضربات إضافية في مواقع أخرى".

وتابع ترامب "إيران لم تمثل شيئا سوى المشاكل لسنوات عديدة.



وأترك هذا بمثابة تحذير بأنه إذا أقدمت إيران على ضرب أي أمريكيين أو أصول أمريكية، فقد حددنا 52 موقعًا إيرانيًا نستهدفها، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية، وتلك الأهداف، وإيران نفسها، ستتعرض للضرب بسرعة كبيرة وبشكل قاس للغاية.



الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات!".

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