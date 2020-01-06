من أعطاك الشرعية؟.. احمد سعداوي

2020/01/06 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: هناك قضية أساسية يجب التذكير بها دائماً، إسمها: “من أعطاك الشرعية؟” .ـ لا شكّ ان المجتمع العراقي، مثل أي مجتمع آخر في العالم، متنوع الاتجاهات والمشارب، وحتى أكثر القناعات غرابة وتطرفّاً سنرى ما يشابهها في المجتمعات الحرّة، لذلك فان الانتخابات والنظام السياسي الذي تصمّمه النخبة في أي بلد، هي وسيلة، […]

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