بالوثيقة.. تغيير اسم مدرسة سعد ابن أبي وقاص في البصرة الى الشهيد أبو مهدي المهندس

2020/01/06 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب تربوي يقضي بتغيير اسم مدرسة سعد ابن أبي وقاص الابتدائية الى مدرسة الشهيد أبو مهدي المهندس في البصرة.

وتضمن كتاب صادر عن مديرية تربية محافظة البصرة، الموافقة على تغيير اسم مدرسة سعد ابن أبي وقاص الابتدائية للبنين الى مدرسة الشهيد أبو مهدي المهندس الابتدائية للبنين.

واستهدفت الطائرات الامريكية، في منتصف ليل الخميس-الجمعة، الماضي، لموكب قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والحشد الشعبي العراقي وأنصاره من جهة أخرى، فقد حاول مناصرون للحشد الشعبي، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وتواصلت احتجاجاتهم أمامها على مدى يومين، للتنديد بغارات جوية شنها الجيش الأمريكي يوم الأحد الماضي على قواعد لكتائب حزب الله العراقية.

نص الكتاب

بغداد اليوم – البصرة

كشف مصدر في هيأة الحشد الشعبي بمحافظة البصرة، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، عن تفاصيل مراسم تشييع جثمان نائب رئيس الهيأة ابو مهدي المهندس في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جثمان ابو مهدي المهن

بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبىء الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الاثنين، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، مع هطول الثلج بمناطق مختلفة من البلاد، خلال شهر كانون الثاني الجاري.

وقال صادق عطية، على صفحته بموقع "ف

بغداد اليوم-متابعة

استأنفت الملكية الأردنية للطيران، الإثنين (6 كانون الثاني 2019) رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد.

وذكر بيان، للشركة، انها "استأنفت رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد ان اوقفت سير الرحلات إلى إشعار آخر".

يأتي ذلك عل

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