التيتي الحبيب - في الجبهة النقابية

2020/01/06 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب عرفت الشهور الأخيرة من سنة 2019 دينامية نضالية مشتركة قامت بها نقابات مختلفة.لقد خاضت هذه النقابات أشكالا نضالية بتنسيق بينها خاصة في قطاع التعليم أو في بعض قطاعات الوظيفة العمومية.بينما خاضت المركزيتين الأساسيتين الاتحاد المغربي للشغل أو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل واحدة على حدى نضالات في قطاعات لها بها وجود مهم.لم تستطع هذه المركزيتين الارتقاء بالعلاقات بينهما في هذه القطاعات إلى مس......

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