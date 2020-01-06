رشيد غويلب - بعد تصاعد التوترات في منطقة الخليج / قوى يسارية عالمية تدين السعي الى حرب مدمرة وتدعو الى السلام

2020/01/06 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بدأ العام الجديد بالنسبة للعراق وإيران ومنطقة الخليج والشرق الأوسط بنذر حرب أمريكية جديدة.وبعد اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس ومجموعة من العسكريين المرافقين لهم، في الثالث من الشهر الحالي، بقصف جوي امريكي قرب مطار بغداد.تواجه بلدان المنطقة خطرا جديا لحرب أمريكية جديدة.وفي الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة و......

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