بعد نانسي عجرم ..فنانة لبنانية اخرى تتعرض للسرقة

2020/01/06 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد “الرعب” الذي عاشته الفنانة نانسي عجرم وعائلتها فجر الأحد، تعرَّضت الفنانة اللبنانية مي مطر صباح الاثنين لعملية سرقة في منطقة ذوق مكايل أثناء توجهها الى منزل والدتها بصحبة ابنها.وفي الوقائعِ، أقدَمَ شخصٌ لم تُعرَف هويته بعد على مهاجمةِ مطر وسرقة أموالها من حقيبتها بينما تركَ السيارة وفرَّ الى جهةٍ مجهولةٍ.المصدر: […]

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