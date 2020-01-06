2020/01/06 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر لمركز الروابط: خروج الدعم يعني عدم وجود صيانة للطائرات وجميع المعدات العسكرية العراقية بعد اليوم

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