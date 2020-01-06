الصدر لترامب: اتهدد شعبا يا ابن الملاهي وصالات القمار

2020/01/06 | 21:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقول “ان بيتك اوهن من بيت العنكبوت”.واضاف ان “صوتك وتغريداتك انكر من صوت الحمار”.

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