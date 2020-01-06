عبدالمهدي يستقبل السفير الامريكي ويؤكد له ضرورة العمل المشترك لانسحاب القوات الاجنبية من العراق

2020/01/06 | 21:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، السفير الامريكي في العراق السيد ماثيو تولر ، وجرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية .وأكد […]

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