بالفيديو: المهندس وسليماني.. من الحياة الى الكفن سوية

2020/01/06 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو مهدي المهندس، رفيق الشهيد قاسم سليماني في الجهاد والشهادة.رافقه حتى في تشييعه من مدينة كربلاء المقدسة الى مدينة اهواز الايرانية ومشهد وطهران....

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