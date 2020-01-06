2020/01/06 | 21:38 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مخاطباً ترامب : أتهدد شعباً بالجوع يا أبن الملاهي !) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر مخاطباً ترامب : أتهدد شعباً بالجوع يا أبن الملاهي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).