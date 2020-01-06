تعقيبا على التهديد بفرض العقوبات الاقتصادية .. الكلداني: الكرامة أقوى من كل المخاوف

2020/01/06 | 21:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صرح الامين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الاثنين، ان الكرامة أقوى من كل المخاوف الوهمية، جاء ذلك تعقيبا على تهديد ترامب بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق.

وقال الكلداني في تغريدة تابعتها "الغد برس"، "يتحدثون بتهويل عن الآثار الاقتصادية المحتملة في حال طرد القوات الامريكية من العراق ، طيب فنسأل هنا ماهي الآثار الاقتصادية الإيجابية من بقاء القوات الامريكية طيلة ١٧ عاماً ماذا صنعت وماذا قدمت للعراق؟".

واضاف "الكرامة أقوى من كل المخاوف الوهمية".

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