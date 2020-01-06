الصدر يشن هجوماً شرساً على ترامب

2020/01/06 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، هجوماً شرساً على الرئيس الامريكي دونالد ترامب، واصفاً إياها بـ"ابن الملاهي وصالات القمار"، مهدداً بأن الترسانة العسكرية الأمريكية و"أموال الحجاز" لن نفع.وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تابعتها "كلكامش برس"، مخاطباً ترامب "أتهدد شعباً (بالجوع) يا ابن الملاهي؟ أتهدد شعباً (بالحصار) يا ابن صالات القمار؟ أتهدد شعباً (بالعقوبات) يا ابن النوادي الليلية؟".وتابع "أتظن أن أموال الحجاز تنفعك؟ أتظن أن ترسانتك الحربية ستجدي نفعاً؟ أتظن أن جواسيكي سيخبرونك؟ كلا ورب الراقصات".تأتي تغريدة الصدر بعد أن صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأنه سيفرض عقوبات على العراق بعد أن صوّت مجلس النواب أمس الأحد على تخويل الحكومة بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من الأراضي العراقية.

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