الصدر يرد على تهديدات ترامب بتغريدة ’’نارية’’: انسيت ’’فيتنام’’ أم اشتقت لوحلٍ آخر؟

2020/01/06 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض عقوبات على العراق بعد تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مخاطباً ترامب: "اتهدد شعبا بالجوع يا ابن الملاهي..



اتهدد شعبا بالحصار يا أبن صالات القمار..



أتهدد شعبا بالعقوبات يا أبن النوادي الليلية؟".

وأضاف الصدر: "اتظن أن أموال الحجاز تنفعك؟ أتظن أن الخونة سينفعوك؟ أتظن أن ترسانتك الحربية ستجدي نفعاً؟ أتظن أن جواسيسك سيخبرونك؟..



كلا ورب الراقصات إن بيتك أوهن من بيت العنكبوت.



وإن سلاحك أضعف من وخز البعوض.



وإن صوتك وتغريدك انكر من صوت الحمار، وتذكر أن الذباب قتل الطاغوت، وإن الطير قد أهلك ابرهة، وإن القمل قد دمر الظلمة".

وذكر الصدر في رسالته إلى ترامب: "افنسيت فيتنام أم أنك اشتقت إلى وحل آخر؟ .والله ستجد جندا لا قبل لك بهم.



وجحافل اولها في البصرة واخرها في دهوك متصلات.



بلى اليوم بانت نواياكم".

وتابع: "فمن يدعي التحرير بالامس اليوم يريد تركيع الشعب.



ومن أراد بالأمس أن يكسب حب الشعب فاليوم سيخرج مذموماً مدحوراً..



ياترامب إن تجرأت على بلد المقدسات فأنا لك.



ولو اردت نصيحي فلا تكن كسلفك وإلا ستندم.



نحن طلاب سلام إن استسلمتم ونحن طلاب حرب إن حاربتم وقد خبرتمونا".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعد تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية، مشترطا أن تدفع بغداد لواشنطن تكلفة بناء قاعدتها الجوية.

وقال ترامب إنه "إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا.



ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

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