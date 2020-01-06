البرلمان العراقي يجرّ البلاد نحو كارثة والبداية ثلاث عقوبات

2020/01/06 | 21:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق برزت التأكيدات العراقية خلال الساعات الماضية بشأن #العقوبات_الأميركية على البلاد، بعد أن ظهرت الأحزاب والفصائل الموالية لإيران، أمس الأحد، بصورة علنية في #البرلمان العراقي، فضلاً عن […]

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