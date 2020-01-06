2020/01/06 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يبحث مع امير قطر التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع امير قطر التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع امير قطر التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).