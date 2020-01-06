افريقيا مكان ظهور أول كائن بشري في التاريخ

2020/01/06 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : حدد خبراء الأثار والحفريات وعلوم الوراثة فكرة جديدة تتحدث عن مكان تطور الإنسان العاقل الأول، والتي نسبوها إلى عدة أماكن في القارة الأفريقية.وبحسب الدراسات الحديثة فإن الأنسان تطور على مدى نصف مليون عام، في عدة أماكن متفرقة من القارة الأفريقية، والتي تعد مهداً للبشرية الحديثة.وبحسب الباحث من متحف التاريخ ...

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