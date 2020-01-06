ترامب يجدد تهديداته بضرب مواقع ثقافية في إيران

2020/01/06 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين 52 موقعا قال جرى تحديدها متابعة ـ الصباح الجديد : توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا مساء امس الأول الأحد بضرب مواقع ثقافية في إيران، رغم التنديد الذي أثارته تهديداته السابقة سواء في إيران أو في الولايات المتحدة نفسها حيث ارتفعت أصوات تتهمه بالتحضير لارتكاب «جريمة حرب».وقضى وزير الخارجية مايك بومبيو الصبيحة ...

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